Radwanska vence jovem da Letônia na estreia em New Haven

Cabeça de chave número 1 do Torneio de New Haven, a polonesa Agnieszka Radwanska não decepcionou os fãs nesta terça-feira. Em sua estreia, a número quatro do mundo derrotou a letã Jelena Ostapenko, uma das sensações da temporada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Com a vitória, Radwanska avançou às quartas de final. A polonesa estreou direto na segunda rodada, porque entrou como "bye" na rodada de abertura. A competição disputada nos Estados Unidos é a última preparação para o US Open, que terá início na próxima segunda-feira. Radwanska, dependendo de uma combinação de resultados, tem até a oportunidade de virar número 1 do mundo em Nova York.

Em busca da vaga na semifinal em New Haven, a polonesa terá pela frente nas quartas a vencedora do duelo entre a francesa Caroline Garcia e a belga Kirsten Flipkens, que nesta terça derrotou a suíça Belinda Bencic, ex-Top 10, por 6/1, 4/6 e 7/5.

Também nesta terça, duas tenistas russas também garantiram vaga nas quartas de final. Elena Vesnina só precisou jogar um set contra a estoniana Anett Kotaveit, que desistiu no início do segundo quando perdia por 6/4 e 1/0. Já Ekaterina Makarova superou a letã Anastasija Sevastova por 6/3 e 6/2.

Ainda pela rodada de abertura, a sueca Johanna Larsson bateu a suíça Timea Bacsinszky por 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, Larsson terá pela frente a local Shelby Rogers.