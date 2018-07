Radwanska vence Kerber e travará semifinal com Muguruza em Pequim Agnieszka Radwanska e Garbine Muguruza confirmaram nesta sexta-feira a condição de respectivas quarta e quinta cabeças de chave no Torneio de Pequim e com isso irão travar uma das semifinal da competição da WTA realizada na China. A tenista polonesa avançou ao passar pela alemã Angelique Kerber, décima pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já a espanhola derrotou a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 6/1 e 7/5.