Radwanska vence na estreia e Bouchard decepciona torcida em Toronto

De volta às competições após se casar, no mês passado, a tenista polonesa Agnieszka Radwanska retornou ao circuito com vitória nesta terça-feira. Décima cabeça de chave do Torneio de Toronto, ela superou a norte-americana CoCo Vandeweghe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Na segunda rodada, Radwanska vai enfrentar a vencedora do duelo entre a húngara Timea Babos e a local Bianca Andreescu, que recebeu convite da organização. Nas oitavas, a polonesa poderá cruzar com a embalada Caroline Wozniacki, uma das tenistas mais regulares da temporada.

Se Radwanksa fez bonito nesta terça, a local Eugenie Bouchard voltou a decepcionar os fãs. Diante de sua torcida, ela sofreu a sexta derrota nos últimos sete jogos disputados no circuito. Desta vez, ela caiu diante da croata Donna Vekic por 6/3 e 6/4. A próxima adversária de Vekic será a alemã Angelique Kerber, atual número 3 do mundo.

Ex-Top 10, Bouchard tenta se recuperar no circuito após uma série de resultados negativos, principalmente entre o fim do giro de saibro na Europa e a temporada de grama. Ela não vence duas partidas seguidas desde maio, quando foi até as quartas de final do Torneio de Madri, na Espanha.

Em outro resultado importante do dia, a russa Elena Vesnina superou a norte-americana Alison Riske por duplo 6/3 e se garantiu na segunda rodada. A próxima adversária da tenista da Rússia, 16ª cabeça de chave, será a australiana Ashleigh Barty, que se beneficiou da desistência da francesa Oceane Dodin no set inicial. Barty vencia por 5/0 quando a rival abandonou.

Duas das principais favoritas ao título, a checa Karolina Pliskova e a romena Simona Halep conheceram nesta terça suas rivais de estreia - ambas vão estrear direto na segunda rodada. Pliskova, atual número 1 do mundo, vai encarar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que eliminou com facilidade a francesa Alize Cornet por 6/0 e 6/1.

Halep, que tenta desbancar Pliskova da liderança do ranking, enfrentará a eslovaca Magdalena Rybarikova, que avançou ao derrotar a croata Mirjana Lucic-Baroni por 7/5 e 6/0.

Ainda nesta terça, avançaram na chave a russa Ekaterina Makarova, a francesa Caroline Garcia e a norte-americana Catherine Bellis.