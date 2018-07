Radwanska vence Pavlyuchenkova e fatura título em Seul

SEUL - Cabeça de chave número 1, a polonesa Agnieszka Radwanska precisou de uma virada na decisão para conquistar o título do Torneio de Seul. Neste domingo, a número 4 do mundo derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 32ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4.

Radwanska fez cinco aces e aproveitou as 10 duplas faltas da jogadora russa, terceira cabeça de chave na Coreia do Sul, para conquistar seu terceiro título do ano e o 13º da sua carreira. "Foi um jogo muito equilibrado, sets apertados, todos eles", disse a polonesa. "Mas eu fui apenas um pouco melhor nos momentos importantes hoje".

Pavlyuchenkova chegou a estar perdendo por 3/0 na primeira parcial e salvou quatro set points no seu saque, quando perdia por 6/5, antes de vencer o primeiro set. Mas a dinâmica da partida mudou quando Radwanska venceu os três primeiros games do segundo set. Depois disso, a polonesa controlou a partida, mesmo que ela tenha se mantido equilibrada, e acabou vencendo a batalha contra Pavlyuchenkova em 2 horas e 45 minutos.

Assim, Radwanska fez 3 a 1 no confronto direto com a tenista russa. "É difícil perder este jogo depois de lutar tanto tempo e chegar tão perto", disse Pavlyuchenkova, decepcionada com a derrota na decisão.

Os dois títulos anteriores de Radwanska neste ano foram conquistados nas primeiras semanas da temporada, em Auckland e Sydney. Agora, com esse título, ela se tornou a quarta jogadora a ser três ou mais vezes campeã nesta temporada, depois de Serena Williams (nove), Simona Halep (quatro) e Victoria Azarenka (três).