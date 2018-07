Radwanska vence, sente dores e desiste antes de 2º jogo do dia em Tianjin

Atual campeã e favorita ao bicampeonato em Tianjin, a polonesa Agnieszka Radwanska não resistiu à "maratona" desta quinta-feira e abandonou a competição antes de jogar sua segunda partida do dia. A cabeça de chave número 1 do torneio chinês sentiu dores na coxa direita após vencer a russa Evgeniya Rodina por duplo 6/1.

Com o problema físico, Radwanska desistiu de enfrentar a chinesa Shuai Peng ainda nesta quinta, pelas quartas de final. A polonesa avisou que a lesão não é grave e que desistiu para ter condições físicas de jogar o Master da WTA, que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura, a partir do dia 23 deste mês.

"É o final da temporada, e acho que todo mundo está lidando com algum problema físico neste momento do ano", afirmou a polonesa, atual número três do mundo.

Diante da desistência de Radwanska, Shuai Peng se tornou a primeira semifinalista do Torneio de Tianjin. Antes do abandono, a tenista da casa vencera a taiwanesa Chang Kai-Chen por 6/3 e 6/2. Na semifinal, ela vai enfrentar a vencedora do duelo entre Danka Kovinic, de Montenegro, e a porto-riquenha Monica Puig.

Campeã olímpica do Rio de Janeiro, Puig avançou às quartas ao derrotar a espanhola Lara Arruabarrena Vecino por 6/4 e 6/2. Em outro jogo desta quinta-feira, a norte-americana Alison Riske despachou a polonesa Magda Linette por 6/3 e 7/6 (7/2). Ela enfrentará a local Xinyun Han.