Radwanska vira número 2 do mundo e Teliana deixa o Top 50 da WTA

Radwanska chegou a se inscrever para jogar na semana passada o Torneio de Katowice, no seu país, mas acabou desistindo da competição antes mesmo do seu início alegando dores no ombro direito. Ainda assim, a polonesa assumiu nesta segunda-feira a vice-liderança do ranking.

Para isso, Radwanska contou com a perda de pontos da alemã Angelique Kerber, que no ano passado foi campeã do Torneio de Charleston, mas dessa vez parou nas semifinais ao abandonar a sua partida alegando estar com uma virose. Assim, a campeã do Aberto da Austrália caiu para o terceiro lugar, com 5.740 pontos, enquanto Radwanska subiu para a segunda posição, com 5.775.

Exceto por essa troca, a lista da WTA não apresentou alterações nas 20 primeiras posições. A espanhola Garbiñe Muguruza permanece em quarto lugar, seguida pela bielo-russa Victoria Azarenka, pela romena Simona Halep, pela checa Petra Kvitova, pela italiana Roberta Vinci, pela russa Maria Sharapova e pela suíça Belinda Bencic, que fecha o Top 10 depois de cair na segunda rodada em Charleston.

Já Teliana Pereira deixou o Top 50 após ser eliminada na estreia do torneio norte-americano numa semana em que defendia os pontos do título do Challenger de Medellín, conquistado no ano passado. A brasileira caiu seis posições e agora está em 55º lugar, com 1.049 pontos.

Campeã em Charleston, a norte-americana Sloane Stephens ascendeu quatro postos e se tornou a número 21 do mundo. Já a eslovaca Dominika Cibulkova subiu 15 posições e atingiu o 38º lugar após levar o título do Torneio de Katowice.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 8.625 pontos

2º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.775

3º - Angelique Kerber (ALE), 5.740

4º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.831

5º - Victoria Azarenka (BIE), 4.530

6º - Simona Halep (ROM), 3.785

7º - Petra Kvitova (RCH), 3.763

8º - Roberta Vinci (ITA), 3.595

9º - Maria Sharapova (RUS), 3.432

10º - Belinda Bencic (SUI), 3.340

11º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.160

12º - Flavia Pennetta (ITA), 3.033

13º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.010

14º - Venus Williams (EUA), 2.941

15º - Lucie Safarova (RCH), 2.768

16º - Elina Svitolina (UCR), 2.750

17º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.735

18º - Karolina Pliskova (RCH), 2.590

19º - Ana Ivanovic (SER), 2.531

20º - Sara Errani (ITA), 2.505

55º - Teliana Pereira (BRA), 1.049