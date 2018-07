Radwanska vira sobre Errani e encara Serena em semi

A vitória de Radwanska, atual número quatro do mundo, definiu o Grupo B da competição. Com três triunfos seguidos, a russa Maria Sharapova terminou no topo, com 6 pontos. Ela aguarda o confronto entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a chinesa Na Li, do Grupo A, para conhecer sua adversária da semifinal. Elas se enfrentam ainda nesta sexta.

Radwanska, por sua vez, somou quatro pontos e se credenciou para o confronto com a norte-americana Serena Williams, primeira colocada do Grupo A. Elas vão reeditar a final de Wimbledon, vencida por Serena por 2 sets a 1, em julho.

A polonesa e Sara Errani fizeram um jogo pouco empolgante nesta sexta. Com longas trocas de bola, elas demoravam para definir os pontos, principalmente no set inicial. Depois de uma quebra de saque para cada tenista, a disputa foi definida no tie-break.

Em desvantagem, Radwanska reagiu na segunda parcial, marcada por novo equilíbrio. Foram sete quebras de saque na parcial, quatro para a polonesa, que buscou o empate na partida. A instabilidade no serviço foi mantida no terceiro set, com outras sete quebras. Radwanska novamente levou vantagem e pôde enfim comemorar a apertada vitória.