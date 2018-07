Radwanska volta a vencer fácil e vai à semifinal em Seul

SEUL - Depois de ganhar suas duas primeiras partidas com facilidade no Torneio de Seul, a polonesa Agnieszka Radwanska voltou a arrasar uma adversária nesta sexta-feira e foi à semifinal na Coreia do Sul. Cabeça de chave número 1 da competição e atual quarta tenista do ranking mundial, ela derrotou a russa Vera Dushevina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Com o triunfo obtido em apenas uma hora e dois minutos de partida, Radwanska se credenciou para enfrentar na próxima fase a espanhola Lara Arruabarrena Vecino, que nesta sexta superou a sul-coreana Su-Jeong Jang, também por 2 a 0, com 6/0 e 6/4.

Para encaminhar a sua vitória com rapidez nesta sexta, Radwanska aproveitou cinco de nove chances de quebrar o saque de Dushevina, que não conseguiu converter nenhum dos cinco break points cedidos pela polonesa. Para completar, a tenista número 4 do mundo ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Outra tenista que confirmou favoritismo com tranquilidade nesta sexta-feira foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova, terceira cabeça de chave em Seul. Ela aplicou duplo 6/2 sobre a romena Irina Begu e lutará por uma vaga na decisão neste sábado. A sua próxima adversária será a italiana Francesca Schiavone, que nas quartas de final superou a japonesa Kimiko Date-Krumm por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/4.