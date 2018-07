Radwasnka avança às semifinais em Pequim e Kvitova é eliminada

A polonesa Agnieszka Radwanska está classificada às semifinais do Torneio de Pequim. Nesta sexta-feira, a número 3 do mundo avançou no evento chinês ao superar com facilidade a casaque Yaroslava Shvedova, 39ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

Radwanska se aproveitou do desgaste físico de Shvedova, que em razão do atraso na programação da competição, precisou entrar em quadra duas vezes nesta sexta - horas antes, superou a francesa Alize Cornet, 58ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/4.

Nesta sexta, então, Radwanska conseguiu a quarta vitória em cinco duelos com Shvedova, a quem não enfrentava desde 2011. E os dois sets da partida foram bem parecidos, com a polonesa conseguindo três quebras de serviço em cada uma delas e perdendo o seu saque uma vez em ambas.

Classificada às semifinais, Radwanska agora terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina. A número 19 do mundo superou nesta sexta a australiana Daria Gavrilova por 7/6 (7/3) e 6/1. A polonesa está em vantagem de 3 a 0 no confronto direto.

A outra semifinal do Torneio de Pequim também está definida e envolverá a norte-americana Madison Keys e a britânica Johanna Konta. Número 9 do mundo, Keys venceu uma batalha de 2 horas e 41 minutos com a checa Petra Kvitova, que vinha embalada pelo título em Wuhan na última semana e está em 11º lugar no ranking, mas perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 7/6 (7/5).

Já Konta, a número 14 do mundo, bateu a chinesa Shuai Zhang, 36ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Keys venceu o único duelo anterior com a britânica, em 2010.