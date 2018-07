O tênis do Brasil ficou mesmo nesta edição do US Open, em Nova York, com o título do mineiro Bruno Soares na chave de duplas mistas ao lado da indiana Sania Mirza. Neste sábado, na decisão de duplas masculino juvenil, o gaúcho Rafael Matos e o mineiro João Menezes não conseguiram ter sucesso diante dos favoritos Omar Jasika, da Austrália, e Naoki Nakagawa, do Japão.

Diante da parceria cabeça de chave número 6 do Grand Slam norte-americano, os brasileiros foram derrotados por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8). Esta mesma dupla formada por Jasika e Nakagawa foi a responsável pela eliminação de Orlando Luz e Marcelo Zorman, que foram campeões em Wimbledon neste ano, na fase de quartas de final.