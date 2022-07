Rafael Matos leva título de duplas no ATP de Bastad; Melo é vice em Newport

O tênis do Brasil foi representado em duas finais de duplas de ATP 250 neste domingo. Jogando ao lado do espanhol David Vega, Rafael Matos arrebatou o torneio de Bastad, na Suécia. Já Marcelo Melo, que atuou com o sul-africano Raven Kassen, foi derrotado no ATP de Newport.

Número dois do Brasil, Matos e Vega ficaram com o título do ATP de Bastad, após 1h35 de jogo, após vitória sobre os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini com parciais de 6/4, 3/6 e 13/11.

"Estou muito feliz mesmo. ATP 250 é um torneio muito grande. É o nosso quinto dessa série juntos. Nossa quarta final. Essa parceria nos últimos quatro meses vem dando certo. Nossa conexão dentro e fora de quadra é muito boa", disse Rafael Matos.

O brasileiro soma agora cinco títulos na carreira. Venceu em 2021, em Córdoba, e também em Santiago atuando ao lado de Felipe Meligeni. Com o espanhol David Vega, vieram mais três conquistas: os torneios de Marrakesh, Mallorca e agora este vencido em Bastad.

Pela campanha, a dupla vai subir duas posições no ranking do ano ocupando o 16º posto. Já no individual de duplas, Matos vai alcançar o 33º lugar. O próximo desafio dos dois tenistas acontece na próxima semana, com a disputa do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

Já pelo ATP 250 de Newport, Marcelo Melo ficou com o vice-campeonato do torneio. Ele e Raven Klassen perderam a decisão para os americanos William Blumberg e Steve Jonhson por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 7/5.