Rafael Nadal arrasa argentino na estreia no ATP de Buenos Aires

Rafael Nadal não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo na estreia do Torneio de Buenos Aires, na noite desta quarta-feira, no último jogo da programação deste dia de confrontos da chave principal do ATP 250 realizado em quadras de saibro. Cabeça de chave número 1 da competição, o espanhol derrotou o argentino Facundo Arguello por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Eliminado de forma surpreendente pelo italiano Fabio Fognini na semifinal do Rio Open, no último sábado, Nadal assim já garantiu vaga nas quartas de final do torneio no qual estreou na segunda rodada. Com isso, o atual quarto tenista do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase outro jogador da casa. Trata-se de Federico Delbonis, que nesta quarta superou o italiano Paolo Lorenzi por 6/4 e 6/2.

Esse será o segundo duelo de Nadal contra Delbonis, que anteriormente foi batido pelo rival em sets diretos no Torneio de Viña del Mar, no Chile. E, antes de voltar a encarar outro tenista argentino, o espanhol atropelou o primeiro que veio pela frente nesta quarta em apenas uma hora e quatro minutos.

Arguello até chegou a quebrar o saque de Nadal por uma vez no primeiro set, mas o espanhol converteu dois de cinco break points para garantir a vantagem inicial de 6/4. Já na segunda parcial, o recordista de títulos de Roland Garros passeou no saibro e, sem oferecer chances de quebra, aproveitou as três oportunidades que teve ganhar games no serviço do rival para aplicar o "pneu" (6/0) que liquidou o jogo.

Outro cabeça de chave que foi às quartas de final nesta quarta-feira foi o uruguaio Pablo Cuevas. Terceiro pré-classificado, ele bateu o argentino Guido Andreozzi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1, e terá como próximo rival Juan Monaco, outro tenista da casa, que neste dia de duelos passou pelo seu compatriota Leonardo Mayer, quinto na lista de favoritos, por duplo 6/4.

DUPLAS