Rafael Nadal arrasa compatriota e vai às quartas de final no Rio Open

RIO - Rafael Nadal não teve problemas para vencer sua segunda partida no saibro do Rio Open na noite desta quinta-feira. O espanhol, atual número 1 do mundo, arrasou o compatriota Albert Montañes pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h14min de partida.

Seu adversário nas quartas de final sairá do confronto entre o português João Souza e o também espanhol Albert Ramos. Eles vão se enfrentar ainda nesta noite. Se confirmar o favoritismo na sequência, Nadal enfrentará mais um compatriota na semifinal: Tommy Robredo ou Pablo Andujar.

Grande favorito ao título, Nadal empolgou a torcida carioca nesta noite, mas esteve aquém do esperado no saque. Contando com vacilos do rival, pavimentou rapidamente a vitória no set inicial. O líder do ranking chegou a fazer 4/0 antes de fechar a parcial.

No segundo set, Nadal voltou a oscilar no saque. E, por isso, acabou perdendo o serviço. Mesmo assim não teve dificuldade para abrir vantagem novamente no placar e sacramentar o triunfo no jogo.

Ainda nesta quinta, o italiano Fabio Fognini e o ucraniano Alexandr Dolgopolov garantiram seus lugares nas quartas de final. O primeiro bateu o uruguaio Pablo Cuevas por 7/6 (7/1), 4/6 e 6/3. Dolgopolov, por sua vez, despachou o argentino Facundo Bagnis por 6/7 (4/7), 6/2 e 7/6 (7/4).

Nas duplas, Marcelo Melo também garantiu seu lugar nas semifinais, assim como Bruno Soares. Jogando ao lado do espanhol David Marrero, Melo venceu o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Horacio Zeballos por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Em busca da vaga na decisão, Melo e Marrero vão enfrentar agora os italianos Daniele Bracciali e Fabio Fognini. Eles avançaram na chave com a vitória sobre os argentinos Federico Delbonis e Leonardo Mayer, por 6/4, 4/6 e 10/8.

GUGA

Logo após o fim do jogo de Nadal, o espanhol voltou à quadra para participar de uma homenagem ao catarinense Gustavo Kuerten. O octacampeão de Roland Garros entregou uma placar nas mãos do brasileiro, tricampeão do Grand Slam francês. Acompanhado de duas crianças, Guga ainda fez o desenho de um coração no saibro - como ele mesmo fez quando venceu o terceiro título em Paris - e deitou dentro da figura no chão.

MARSELHA

No ATP 250 disputada na França nesta semana, três tenistas da casa passaram da segunda rodada nesta quinta: Michael Llodra, Edouard Roger-Vasselin e Nicolas Mahut. Também venceram o letão Ernests Gulbis, o croata Ivan Dodig e o alemão Jan-Lennard Struff.

DELRAY BEACH

Nos Estados Unidos, a rodada teve início com as vitórias do russo Teymuraz Gabashvili (após abandono do japonês Kei Nishikori, terceiro cabeça de chave), e do croata Marin Cilic, um dos favoritos ao título.