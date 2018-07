Rafael Nadal arrasa finlandês na estreia em Montecarlo

Conforme já era esperado, Rafael Nadal confirmou o seu favoritismo de forma arrasadora, nesta quarta-feira, em sua estreia no Masters 1.000 de Montecarlo. O tenista espanhol venceu o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 69 minutos, e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio disputado em quadras de saibro.

Com o resultado, o líder do ranking mundial e atual hexacampeão em Montecarlo irá enfrentar agora o francês Richard Gasquet, que nesta quarta passou com facilidade pelo espanhol Guillermo Garcia-López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Nadal acumulou nesta quarta a sua 33.ª vitória seguida em Montecarlo e a sexta em seis jogos diante de Nieminen, atual 59.º colocado do ranking da ATP. A última delas havia acontecido no Grand Slam de Roland Garros, em 2008.

Diante de Gasquet, por sua vez, Nadal terá pela frente outro freguês. Derrotado pelo espanhol na final de 2005 em Montecarlo, o francês perdeu todos os sete confrontos que travou com o forte adversário.

Senhor do jogo desta quarta, Nadal superou Nieminen em ritmo de treino em Montecarlo. Vencedor de 85% dos pontos que disputou quando usou o primeiro serviço, ele aproveitou cinco das nove chances de quebrar o saque do finlandês, que não conseguiu nenhum break-point e foi totalmente dominado pelo rival.

E, se Nadal avançou com facilidade, o suíço Roger Federer, cabeça de chave número 2 em Montecarlo, conheceu nesta quarta o seu rival nas oitavas de final. Será o croata Marin Cilic, que contou com a desistência do espanhol Pere Riba, por lesão, quando vencia o primeiro set por 5 a 2.

Será apenas o segundo duelo entre Federer e Cilic, batido pelo tenista número 3 do mundo nas oitavas de final do Masters Series de Paris de 2008.

Outro favorito que garantiu vaga nas oitavas de final nesta quarta foi o espanhol David Ferrer, quarto cabeça de chave. Ele arrasou o seu compatriota Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, e agora terá pela frente o canadense Milos Raonic.

Já o espanhol Fernando Verdasco não conseguiu comprovar o seu favoritismo diante do seu compatriota Tommy Robredo. Sexto cabeça de chave, ele foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Com a vitória, Robredo terá pela frente nas oitavas de final o sérvio Viktor Troicki, que superou o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/4.

Também no grupo de favoritos em Montecarlo, o francês Gael Monfils, oitavo cabeça de chave, superou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/2, e foi às oitavas de final, nas quais ele irá encarar o português Frederico Gil, que aplicou 7/5 e 6/1 sobre o alemão Florian Mayer.

Em outro confronto já encerrado nesta quarta-feira em Montecarlo, o francês Gilles Simon, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na estreia, superou o espanhol Albert Montanes por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4. Com isso, ele lutará por uma vaga nas quartas de final contra o ganhador do confronto entre o britânico Andy Murray e checo Radek Stepanek.