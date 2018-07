Rafael Nadal arrasa francês e vai às quartas de final na Suíça

Com uma vitória conquistada em apenas 56 minutos, Rafael Nadal garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Basileia, nesta quarta-feira, na Suíça. Cabeça de chave número 2 do ATP 500 local, o tenista espanhol arrasou o francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

Nadal, que realiza um tratamento com antibióticos para poder operar de apendicite apenas após o final desta temporada, já vinha de um triunfo fácil sobre o italiano Simone Bolelli em sua estreia na Basileia. E agora ele ganhou embalo na competição ao eliminar com tranquilidade o atual 120º colocado do ranking mundial.

Anteriormente, o hoje terceiro colocado do ranking mundial havia sido eliminado já em sua estreia no Masters 1000 de Xangai, onde anunciou que havia descoberto o problema de saúde. Apesar do mesmo, o atleta decidiu adotar um tratamento conservador para poder seguir jogando visando principalmente a sua participação no ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, entre 9 a 17 de novembro, em Londres, e só depois retirar o seu apêndice.

O próximo rival de Nadal na Basileia será o vencedor da partida entre o casaque Andrey Golubev e o croata Borna Coric. Nesta quarta-feira, o tenista do Casaquistão assegurou vaga nas quartas de final ao vencer o russo Teymuraz Gabashvili por duplo 6/3. Já o jogador da Croácia avançou ao surpreender o letão Ernests Gulbis, sexto cabeça de chave, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Para encaminhar a sua vitória de forma rápida nesta segunda rodada na Basileia, Nadal confirmou todos os seus saques e aproveitou cinco das seis chances que teve de quebrar o serviço de Herbert. Deficiente neste fundamento, o jovem francês cometeu 11 duplas faltas e só teve 27% de aproveitamento no seu primeiro serviço.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta na Basileia, o belga David Goffin também foi às quartas de final ao vencer o croata Ivan Dodig por 7/6 (7/0) e 6/4. Já o usbeque Denis Istomin superou o polonês Jerzy Janowicz por duplo 6/1 em partida válida ainda pela primeira rodada na Suíça.