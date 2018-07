Rafael Nadal arrasa Ivan Ljubicic e vai à semifinal em Montecarlo

Rafael Nadal segue seu caminho de forma arrasadora rumo ao heptacampeonato do Masters 1.000 de Montecarlo. Nesta sexta-feira foi a vez de o espanhol bater o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e garantir vaga na semifinal do torneio disputado em quadras de saibro.

Com o resultado, o tenista número 1 do mundo enfrentará o britânico Andy Murray, que venceu o português Frederico Gil por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Principal cabeça de chave da competição, Nadal acumulou a sua 35.ª vitória seguida em Montecarlo e voltou a provar a sua supremacia no saibro. Senhor do jogo, o espanhol quebrou quatro vezes o saque do rival apenas no primeiro no set, no qual foi muito agressivo e só perdeu um game quando teve o seu serviço quebrado. Já no segundo set, ao converter o único break-point que conseguiu, ele encaminhou a sua vitória.

Na segunda parcial, Nadal chegou a sofrer um pouco de pressão de Ljubicic, que obteve quatro break-points, mas não conseguiu ser feliz em nenhum deles. No último game, o croata chegou a ter duas oportunidades de quebra, mas o espanhol confirmou o seu serviço para liquidar o duelo em 6/3.

Para completar, Nadal contou com a ineficiência do seu rival, que cometeu 37 erros não-forçados, contra apenas dez do seu adversário, que ganhou 75% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro serviço.

A vitória obtida por Nadal nas quartas de final foi a sua sexta em oito confrontos com Ljubicic, que havia levado a melhor no duelo anterior entre os dois. O atual 40.º colocado do ranking mundial bateu o espanhol no Masters 1.000 de Indian Wells, no ano passado, após sofrer cinco derrotas seguidas para o rival.

Além de festejar a passagem à semifinal, o número 1 do mundo soube nesta sexta-feira que não precisará encarar o suíço Roger Federer em Montecarlo. O cabeça de chave número 2 foi eliminado pelo austríaco Jurgen Melzer, que fará a outra semifinal contra o espanhol David Ferrer.

Atualizado às 12h42 para acréscimo de informação