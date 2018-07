Rafael Nadal amplia vantagem no ranking da ATP após título em Montecarlo

Campeão do Masters 1000 de Montecarlo no último domingo, Rafael Nadal alcançou a 92ª semana na liderança do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, sendo a 46ª consecutiva. O tenista espanhol segue com 12.870 pontos, já que defendeu o seu título de 2010 no último fim de semana.

Nadal, porém, aumentou a sua vantagem para o segundo colocado em 60 pontos. Agora, o espanhol está 3.230 pontos à frente do sérvio Novak Djokovic, que não participou do Masters 1000 de Montecarlo por conta de uma lesão e soma 9.640. Eles são seguidos pelo suíço Roger Federer, que está com 8.550 pontos.

Semifinalista em Montecarlo, o britânico Andy Murray chegou aos 5.905 pontos e permanece na quarta colocação, à frente de Robin Soderling. O sueco é perseguido pelo espanhol David Ferrer, vice-campeão em Montecarlo, que diminuiu a vantagem do quinto lugar para 580 pontos.

Tomas Berdych segue na sétima colocação, agora à frente do austríaco Jurgen Melzer, que atingiu a sua melhor posição no ranking da ATP ao chegar às semifinais em Montecarlo. O francês Gael Monfils subiu para o nono lugar e é perseguido pelo norte-americano Mardy Fish, que alcançou pela primeira vez o Top 10 do ranking da ATP. Eles foram beneficiados pelo desempenho ruim do espanhol Fernando Verdasco, que defendia o vice-campeonato em Montecarlo e perdeu logo na estreia. Assim, caiu para o 12º lugar.

O brasileiro Thomaz Bellucci, que foi eliminado na sua estreia em Montecarlo, perdeu uma posição no ranking da ATP e agora ocupa a 32ª colocação. Ricardo Mello segue sendo o outro tenista do País no Top 100 e está em 89º lugar.

Ranking da ATP, 18/04:

1) Rafael Nadal (ESP), 12.870 pontos

2) Novak Djokovic (SRB), 9.640

3) Roger Federer (SUI), 8.550

4) Andy Murray (GBR), 5.905

5) Robin Soderling, (SUE) 5.420

6) David Ferrer (ESP), 4.840

7) Tomas Berdych (CZE), 3.900

8) Jurgen Melzer (AUT), 2.975

9) Gael Monfils (FRA), 2.600

10) Mardy Fish (EUA), 2.401

11) Nicolas Almagro (ESP), 2.3950

12) Fernando Verdasco (ESP), 2.370

13) Andy Roddick (EUA), 2.270

14) Mikhail Youzhny (RUS), 2.205

15) Stanislas Wawrinka (SUI), 2.090

16) Viktor Troicki (SRB), 1.815

17) Richard Gasquet (FRA), 1.745

18) Jo Wilfred Tsonga (FRA), 1.670

19) Sam Querrey (EUA), 1.520

20) Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.500

--------------------------------------------

32) Thomaz Bellucci (BRA), 1.205

89) Ricardo Mello (BRA), 579

127) Marcos Daniel (BRA), 436

139) Rogério Dutra Silva (BRA), 419

175) João Souza (BRA), 325

