Rafael Nadal avança em Montecarlo com 300ª vitória no saibro

MONTECARLO - O espanhol Rafael Nadal continua ampliando suas marcas no tênis. Nesta quinta-feira, ao avançar para as quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo, o número 1 do mundo conquistou a sua 300ª vitória em quadras de saibro, além de ter faturado o seu 50º triunfo no principado de Mônaco.

Para isso, Nadal precisou derrotar o italiano Andres Seppi, 35º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 13 minutos. Assim, garantiu a sua 300ª vitória em 321 partidas disputadas em quadras de saibro, sendo a 50ª em 52 jogos em Montecarlo.

Em busca do seu nono título desse Masters 1000, torneio em que foi vice-campeão no ano passado, Nadal agora espera a definição do seu adversário nas quartas de final, que sairá do duelo entre o também espanhol David Ferrer e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Nesta quinta-feira, Nadal começou a partida em ritmo forte e abriu 4/0 com duas quebras de serviço. E ele voltou a converter um break point no serviço de Seppi para fechar o primeiro set em 6/1.

Na segunda parcial, Nadal fez 3/0, com uma quebra de saque no segundo game, mas perdeu o seu serviço no sétimo, permitindo que o italiano diminuísse a sua vantagem para 4/3. Depois, porém, venceu três games seguidos para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0. Assim, avançou em Montecarlo e fez 5 a 1 no confronto direto com Seppi.

Número 3 do mundo, o suíço Stanislas Wawrinka nem precisou entrar em quadra para se garantir nas quartas de final, pois o espanhol Nicolas Almagro, 20º colocado no ranking, desistiu do duelo. Agora, o campeão do Aberto da Austrália terá pela frente o canadense Milos Raonic, número dez do mundo, que derrotou o espanhol Tommy Robredo, 18º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Wawrinka lidera o confronto direto por 2 a 0.

Também nesta quinta-feira, o francês Jo-Wilfried Tsonga, 12º colocado no ranking, se garantiu nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo ao bater o italiano Fabio Fognini, número 13 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/0.

O duelo acabou ficando marcado pela irritação de Fognini, que xingou o juiz e deixou a quadra vaiado pelos torcedores. O próximo oponente de Tsonga será o vencedor do confronto entre o checo Lukas Rosol e o suíço Roger Federer.