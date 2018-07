Rafael Nadal bate Feliciano Lopez e avança às quartas de final em Roma

De forma bastante consistente, o espanhol Rafael Nadal venceu o seu compatriota Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta quinta-feira, e se garantiu nas quartas de final do Masters 1.000 de Roma.

Agora, por um lugar na semifinal do torneio disputado em quadras de saibro na Itália, Nadal terá pela frente o vencedor do confronto entre o norte-americano Mardy Fish, 11.º cabeça de chave, e o croata Marin Cilic, que também se enfrentam nesta quinta.

Essa foi a oitava vitória de Nadal em dez confronto com Lopez, que é um dos seus velhos fregueses e só conseguiu levar a melhor sobre o seu compatriota no distante ano de 2003, no piso de carpete na Suíça, e depois na grama do Torneio de Queen''s, em Londres, no ano passado.

Para voltar a bater Lopez, Nadal exibiu muita eficiência. Com 88% de aproveitamento no primeiro saque, com o qual ganhou 81% dos pontos que disputou, o líder do ranking mundial ainda venceu 100% dos pontos que travou quando utilizou o seu segundo serviço. Com isso, ele cedeu apenas duas oportunidades de quebra de saque a Lopez, que aproveitou uma delas, enquanto seu adversário foi feliz em quatro das seis chances que recebeu de ganhar games no serviço do atual 40.º colocado da ATP.