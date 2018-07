Rafael Nadal bate Gael Monfils e leva o ATP 500 de Toquio

SÃO PAULO - Rafael Nadal bateu o francês Gael Monfils na final do ATP 500 de Tóquio, neste domingo. O número um do mundo precisou de 1h17 para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, para conquistar o seu sétimo título na temporada e o 43.º na carreira. Neste ano, o espanhol já havia ganho o US Open, Wimbledon, Roland Garros, Masters 1000 de Madri, Masters 1000 de Roma e Masters 1000 de Montecarlo, e agora viaja rumo a Xangai, onde disputa o Masters 1.000 a partir de segunda-feira.

Para chegar à decisão, na semifinal de sábado, Nadal sofreu para bater sérvio Viktor Troicki, enquanto Monfils superou com facilidade o checo Rodek Stepanek em dois sets diretos.

Neste domingo, o primeiro set foi de domínio total do espanhol, que chegou a fazer 3 a 0. No quinto game, Monfils caiu no chão após torcer o tornozelo direito, ficou um tempo deitado, mas logo se recuperou.

O segundo set foi bem mais equilibrado e começou com Monfils sacando e conseguindo ficar à frente do placar pela primeira vez, com 1 a 0. Mas, no final, sacando para o jogo, Nadal perdeu um único ponto antes de contar com uma paralela errada de Monfils após longa troca de bolas no fundo de quadra. Em 40/15, o espanhol contou novamente com um erro não forçado do francês para chegar a mais um título.