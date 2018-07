Rafael Nadal bate Richard Gasquet no Masters de Montecarlo

Após arrasar o finlandês Jarkko Nieminen em sua estreia no Masters 1.000 de Montecarlo, Rafael Nadal voltou a confirmar o seu favoritismo sem maiores problemas para avançar às quartas de final, nesta quinta-feira. O espanhol venceu o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e deu continuidade à campanha rumo ao heptacampeonato do torneio disputado em quadras de saibro.

Com o resultado, o tenista número 1 do mundo jogará por um lugar na semifinal contra o croata Ivan Ljubicic, que nesta quinta surpreendeu o favoritismo do checo Tomas Berdych, quinto cabeça de chave, com um triunfo por 6/4 e 6/2.

Pelo fato de ter avançado às quartas de final, Nadal agora acumula 34 vitórias seguidas na competição, na qual ele tentará conquistar o seu primeiro título nesta temporada.

Diante de Ljubicic, Nadal tem um retrospecto de cinco vitórias a duas derrotas, sendo que superou o croata nas quartas de final de Montecarlo em 2009. Já contra Gasquet, o espanhol contabilizou o seu oitavo triunfo em oito jogos entre os dois.

Para isso, Nadal voltou a exibir a solidez e a agressividade do seu jogo no saibro. Ele ganhou 76% dos pontos que disputou quando usou o primeiro serviço e aproveitou cinco das nove chances que teve de quebrar o saque do francês. O espanhol chegou a ter o seu serviço quebrado no único break-point que cedeu a Gasquet, que acabou sendo vítima também da ineficiência do próprio saque - teve apenas 51% de aproveitamento com seu primeiro serviço.

Outro espanhol que garantiu vaga nas quartas de final em Montecarlo nesta quinta foi David Ferrer. Quarto cabeça de chave, ele arrasou o canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Com isso, terá pela frente na próxima fase o sérvio Viktor Troicki, que foi beneficiado pela desistência do espanhol Tommy Robredo, por lesão, quando vencia o segundo set por 2 a 1, após ter perdido o primeiro por 6/3.