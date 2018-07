Rafael Nadal bate Roger Federer de virada e vai à final na Austrália

MELBOURNE - Rafael Nadal levou a melhor no clássico com Roger Federer, nesta quinta-feira, em Melbourne, e se garantiu na final do Aberto da Austrália. O espanhol bateu o suíço por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2, 7/6 (7/5) e 6/4, e lutará para conquistar mais um título de Grand Slam no próximo domingo.

Aos 25 anos de idade, Nadal jogará pelo seu segundo troféu na competição australiana, depois de ter levantado a taça pela primeira vez em 2009, quando bateu justamente Federer na decisão. Agora, em busca da seu 11.º título de Grand Slam, ele irá enfrentar na final o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray, que se encaram na outra semifinal nesta sexta-feira.

Campeão de Roland Garros em 2011, Nadal disputará a sua quarta final consecutiva de Grand Slam, depois de ter sido vice-campeão de Wimbledon e do US Open, sendo derrotado nas duas ocasiões por Djokovic, atual campeão do Aberto da Austrália.

Com a vitória desta quinta, Nadal também ampliou a sua superioridade no retrospecto de duelos contra Federer, que agora acumula 18 derrotas e nove vitórias em 27 partidas oficiais contra o espanhol. Na última delas antes da semifinal na Austrália, porém, o tenista da Basileia havia aplicado uma surra no rival na primeira fase do ATP Finals, em Londres, onde ganhou com parciais de 6/3 e 6/0.

Federer, por sua vez, acabou derrotado por Nadal no jogo em que poderia se igualar ao norte-americano Jimmy Connors como jogador com maior número de vitórias em torneios de Grand Slam. Ele acumula 232 triunfos, contra 233 do ex-tenista, e já fez história na última terça ao completar 1.000 jogos de simples na carreira na vitória por 3 sets a 0 sobre o argentino Juan Martín del Potro, nas quartas de final na Austrália.

No duelo desta quinta, Federer parecia que voltaria a bater Nadal ao ganhar o primeiro set, mas acabou abusando dos erros nos sets seguintes e sucumbiu diante da solidez do jogo do espanhol. Ao todo, o suíço cometeu incríveis 63 erros não forçados, contra apenas 34 do seu adversário. Embora tenha arriscado muito, fato que o fez acumular 46 winners, diante dos 36 de seu rival, o recordista de títulos de Grand Slam não conseguiu ser feliz nos momentos decisivos.

Federer converteu apenas três de dez break points em todo o jogo, enquanto Nadal quebrou o saque do seu velho adversário em seis de 16 oportunidades. Com 11 aces, o suíço ainda teve uma ótima chance de quebrar o serviço do adversário quando o espanhol sacava para fechar o jogo. Com toda a quadra à disposição para empatar em 5 a 5 após uma bola rebatida para o alto pelo espanhol, Federer não foi feliz no voleio e viu seu rival devolver o mesmo com uma bola na linha e forçar o erro do suíço, que depois acabou superado no game e perdeu o jogo.