Rafael Nadal cai na chave de Novak Djokovic no Masters da ATP

O sorteio das chaves do Masters da ATP foi realizado nesta terça-feira e colocou o espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, na mesma chave do sérvio Novak Djokovic, terceiro colocado do ranking. A competição, que será disputada em Londres a partir do dia 21 de novembro, reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Além de Nadal e Djokovic, o Grupo A terá a presença do checo Tomas Berdych e do norte-americano Andy Roddick. No Masters da ATP, todos os tenistas da chave se enfrentam na primeira fase e os dois melhores garantem vaga na semifinal.

Embora o Grupo A tenha o líder e o terceiro do ranking, o Grupo B pode ser considerado ainda mais complicado, ao reunir o vice-líder Roger Federer, o sueco Robin Soderling, o britânico Andy Murray e o espanhol David Ferrer.

Federer já conquistou a competição em quatro oportunidades - 2003, 2004, 2006 e 2007 - e, neste ano, perdeu apenas quatro jogos desde Wimbledon. Soderling, por sua vez, ganhou o Masters 1000 de Paris no último domingo e assumiu a quarta colocação do ranking ao ultrapassar Murray, que conta com o apoio da torcida em Londres e pode surpreender.

Campeão do Masters da ATP em 2009, o russo Nikolay Davydenko teve um temporada irregular e não conseguiu se garantir entre os oito melhores deste ano.