Rafael Nadal começa temporada de saibro no Rio e em Buenos Aires

Rafael Nadal fará um tour por torneios de saibro no América do Sul a partir da próxima semana. Na terça-feira, estreará pelo Rio Open e pelo Torneio da Argentina duas semanas depois. Em entrevista à TV IB3, da Espanha, Nadal afirmou ter "treinado de forma progressiva no saibro, apesar do tempo severo em Mallorca, e espero ter minhas melhores sensações nessa viagem, que é tão importante para mim".

O atual número 3 do mundo, que vem ao Brasil para iniciar a temporada do saibro, busca "colher confiança e ritmo" para chegar 100% em Roland Garros. Em 2015, Rafael Nadal jogará pelo décimo título no torneio parisiense, o sexto em sequência.

Após o Aberto do Rio de Janeiro, marcado entre os dias 16 e 22 de fevereiro, Nadal voltará a disputar um campeonato na Argentina depois de 10 anos. Em 2005, aos 19 anos, ele participou do Torneio de Buenos Aires e perdeu para o anfitrião Gastón Gaudio, nas quartas de final.

Terminados os campeonato no Brasil e Argentina, o tenista viajará para os Estados Unidos, onde jogará em Indian Wells e Miami, ambos disputados em piso duro. Na sequência, com a proximidade do Aberto de Paris, voltará ao saibro no Aberto de Barcelona e nos Masters 1000 de Madri e Roma.