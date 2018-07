Rafael Nadal comemora volta antecipada e retorno ao Brasil

BARCELONA - Após ser confirmado como principal atração do Brasil Open, em fevereiro, Rafael Nadal comemorou o retorno ao País, onde faturou um dos seus primeiros títulos da carreira, e exaltou sua volta antecipada ao circuito profissional.

"Estou contente por poder jogar novamente no Brasil", declarou o espanhol, atual número quatro do mundo, em entrevista ao canal espanhol TV3. Considerado o maior tenista de saibro da história, Nadal iniciou sua carreira vitoriosa com o troféu do Brasil Open de 2005, ainda disputado na Costa do Sauipe, quando tinha apenas 18 anos.

Foi seu segundo troféu no circuito profissional. Oito anos depois, o espanhol poderá utilizar a competição brasileira para recuperar sua melhor forma técnica, após ficar afastado das quadras desde o fim de junho de 2012. Ele aproveitou a queda precoce em Wimbledon para tratar uma lesão crônica no joelho esquerdo.

Desde que se afastou das quadras, Nadal abriu mão de disputar os Jogos Olímpicos de Londres, onde seria o porta-bandeiras da Espanha, o US Open, o ATP Finals e a final da Copa David. Tentou retornar no Aberto da Austrália, que teve início na segunda-feira, mas desistiu por conta de um problema estomacal.

Fora do primeiro Grand Slam do ano, o espanhol pretendia voltar às competições no ATP 500 de Acapulco, no México, no fim de fevereiro. Mas decidiu antecipar o retorno, no Brasil Open, com início no dia 11 do mesmo mês. "Estou especialmente feliz por poder voltar duas semanas antes do previsto. Isso significa que as coisas estão indo bem", afirmou o espanhol, que vem treinando em Barcelona.

A participação no Brasil Open confirma a estratégia do tenista em dar maior atenção aos torneios disputados em saibro, neste seu retorno às quadras. O piso mais lento favorece a sua recuperação física, além de evitar um desgaste excessivo em seu joelho, o que poderia acontecer em uma quadra dura.