Rafael Nadal confirma volta ao circuito no Chile, antes de vir ao Brasil Open

SANTIAGO - Heptacampeão de Roland Garros, Rafael Nadal fará seu aguardado retorno às quadras no Aberto do Chile do mês que vem, após uma prolongada ausência por lesão, confirmou o tenista espanhol nesta quinta-feira. A ATP já havia anunciado que Nadal participaria do Brasil Open na semana seguinte.

"Estou encantado por confirmar minha participação em Viña del Mar, no Chile", disse Nadal em sua página no Facebook.

"Gostaria de agradecer à organização pelo convite para jogar lá e dizer que tenho muitos fãs no país e finalmente poderia vê-los e jogar meu primeiro torneio após a contusão que me afastou do circuito por tanto tempo. Obrigado e vejo vocês em Viña."

Nadal, que não disputa um torneio da ATP na América do Sul desde 2005, está sem jogar desde junho do ano passado em consequência de uma tendinite no joelho esquerdo. Ele esperava jogar o Aberto da Austrália esta semana, mas sofreu uma virose que o tirou da competição.