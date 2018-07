Rafael Nadal continua líder do ranking da ATP

LOS ANGELES - Sem a realização de torneios importantes na última semana, o ranking da ATP não sofreu alterações nas 12 primeiras colocações. Assim, o espanhol Rafael Nadal segue na liderança, com 12.870 pontos. Nesta semana, ele defenderá mil pontos, já que é o atual hexacampeão do Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal é seguido pelo sérvio Novak Djokovic, sensação desde começo de temporada, com 9.700 pontos, mas que não irá entrar em quadra nesta semana por conta de uma lesão. Logo atrás do campeão do Aberto da Austrália está o suíço Roger Federer, com 8.550 pontos.

O britânico Andy Murray, o sueco Robin Soderling, o espanhol David Ferrer, o checo Tomas Berdych, o espanhol Fernando Verdasco, o austríaco Jurgen Melzer e o francês Gael Monfils completam o Top 10 do ranking da ATP.

Campeão do Torneio de Casablanca, no Marrocos, o espanhol Pablo Andujar subiu 17 posições e agora está na 52ª colocação no ranking da ATP. Já o norte-americano Ryan Sweeting deu um salto 26 colocações com a conquista do Torneio de Houston e agora é o número 67 do mundo.

Entre os brasileiros, o principal destaque foi a ascensão de Tiago Fernandes, campeão da chave juvenil do Aberto da Austrália em 2010. Ele subiu 129 posições e agora está na 380ª colocação após ser vice-campeão do Torneio Challenger de Recife. Mesmo sem entrar em quadra, Thomaz Bellucci ganhou uma colocação e está em 31º lugar. Já Marcos Daniel caiu três posições e é o número 89 do mundo.

Ranking da ATP, 11/04:

1) Rafael Nadal (ESP), 12.870 pontos

2) Novak Djokovic (SRB), 9.700

3) Roger Federer (SUI), 8.550

4) Andy Murray (GBR), 5.545

5) Robin Soderling, (SUE) 5.420

6) David Ferrer (ESP), 4.600

7) Tomas Berdych (CZE), 3.900

8) Fernando Verdasco (ESP), 2.925

9) Jurgen Melzer (AUT), 2.660

10) Gael Monfils (FRA), 2.600

11) Mardy Fish (EUA), 2.401

12) Nicolas Almagro (ESP), 2.350

13) Andy Roddick (EUA), 2.270

14) Mikhail Youzhny (RUS), 2.205

15) Stanislas Wawrinka (SUI), 2.180

16) Viktor Troicki (SRB), 1.790

17) Jo Wilfred Tsonga (FRA), 1.715

18) Richard Gasquet (FRA), 1.700

19) David Nalbandian (ARG), 1.585

20) Sam Querrey (EUA), 1.520

31) Thomaz Bellucci (BRA), 1.205

89) Ricardo Mello (BRA), 585

105) Marcos Daniel (BRA), 516

137) Rogério Dutra Silva (BRA), 419

174) João Souza (BRA), 333