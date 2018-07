Rafael Nadal dá troco em Rosol e vai à 3ª rodada em Wimbledon

O espanhol Rafael Nadal sofreu, mas venceu o checo Lukas Rosol por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6), 6/4 e 6/4, e avançou à terceira rodada de Wimbledon. Para o líder do ranking mundial, o triunfo também significou o troco no rival que o derrotou de forma surpreendente há dois anos no Grand Slam inglês, também em confronto válido pela segunda fase da competição.

Cabeça de chave número 2 em Londres, Nadal tenta embalar na busca pelo seu terceiro título de Wimbledon, depois de ter sido eliminado de forma surpreendente na primeira rodada do Torneio de Halle, há duas semanas, quando disputou a sua única competição na grama em sua preparação para o Grand Slam.

Nadal precisou jogar duas horas e 44 minutos para confirmar o seu favoritismo diante de Rosol. Com o triunfo suado, ele se credenciou para enfrentar na terceira rodada o casaque Mikhail Kukushkin, que nesta quinta-feira derrotou o canadense Frank Dancevic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2.

No jogo diante de Rosol, Nadal não conseguiu ameaçar o saque do checo por nenhuma vez no primeiro set e ainda viu o rival aproveitar um de três break points para fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, o sofrimento de Nadal continuou. Cada tenista obteve uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual Rosol chegou a ter um set point. O espanhol, porém, conseguiu se safar e depois fechou o desempate em 8/6.

Já nos dois sets seguintes, o tenista número 1 do mundo conseguiu uma quebra de saque em cada parcial, confirmou todos os seus serviços e assim aplicou duplo 6/4 para liquidar o confronto.

OUTROS JOGOS

Outros dois cabeças de chave de destaque que asseguraram classificação à terceira rodada em jogos já encerrados nesta quinta foram Milos Raonic e Kei Nishikori. Oitavo pré-classificado, o canadense derrotou o norte-americano Jack Sock por 3 sets a 0, com 6/3, 6/4 e 6/4. Já o japonês, décimo na lista de favoritos, passou pelo também norte-americano Denis Kudla por 6/3, 6/2 e 6/1.

O próximo rival de Raonic será o polonês Lukasz Kubot, que venceu o sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 7/6 (7/4), 6/3 e 7/6 (7/3). Já o adversário seguinte de Nishikori será o italiano Simone Bolelli, que superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 2, com 4/6, 6/4, 6/3, 2/6 e 7/5.

O australiano Nick Kyrgios, por sua vez, fez bonito ao eliminar o francês Richard Gasquet, 13º cabeça de chave, com uma vitória por 3 sets a 2, com 3/6, 6/7 (4/7), 6/4, 7/5 e 10/8. E o mesmo vale para o seu próximo rival: o checo Jiri Vesely, que eliminou o também francês Gael Monfils, 24ª pré-classificado, com parciais de 7/6 (7/3), 6/3, 6/7 (1/7), 6/7 (3/7) e 6/4.