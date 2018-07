Rafael Nadal derrota Andy Roddick de virada no ATP Finals

Em busca do primeiro título no ATP Finals, o espanhol Rafael Nadal teve dificuldades em sua estreia na competição, nesta segunda-feira, em Londres. Mas depois de perder o primeiro set para o norte-americano Andy Roddick, o líder do ranking buscou a reação e ganhou de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

A vitória por 2 sets a 1 deixou o espanhol na segunda colocação do Grupo A, que é liderado pelo sérvio Novak Djokovic, após tranquila vitória sobre o checo Tomas Berdych por duplo 6/3. Agora, Nadal encara Djokovic na próxima rodada e tenta tomar a primeira colocação do adversário.

Para obter o seu sexto triunfo em nove partidas diante de Roddick, o número 1 do mundo precisou ter paciência para controlar o potente saque do adversário. O norte-americano terminou com 18 aces - o triplo de Nadal - e aproveitamento de 86% de pontos conquistados com o primeiro serviço. Mas quando precisou do segundo, venceu apenas 46%.

Atacando o segundo serviço do norte-americano, Nadal teve mais calma no tie-break do segundo set, decisivo para o confronto. E após vencer por 7/5, ele voltou mais confiante na última parcial e confirmou o favoritismo.

Apesar da vitoriosa carreira, Nadal ainda busca uma campanha convincente no Finals, torneio que nunca chegou em uma decisão. Sua melhor participação foi em 2006 e 2007, quando parou nas semifinais.

Com duas chaves de quatro tenistas, o ATP Finals classificará para a semi os dois melhores de cada uma delas. O torneio reúne, anualmente, os oito melhores tenistas da temporada.