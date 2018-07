Rafael Nadal derrota David Ferrer e fatura hepta em Montecarlo

MONTECARLO - Rafael Nadal obteve mais um feito histórico neste domingo. O espanhol se tornou o primeiro tenista a se sagrar heptacampeão de um torneio ao vencer o Masters 1000 de Montecarlo, diante do compatriota David Ferrer, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5.

Com sua 37.ª vitória seguida em Mônaco, Nadal ampliou para 19 o seu recorde de títulos em torneios Masters. Também chegou à marca de 30 troféus no saibro, se igualando ao sueco Bjorn Borg e ao compatriota Manuel Orantes. O argentino Guillermo Vilas, com 45, e o austríaco Thomas Muster, com 40, são os recordistas.

Finalista nos Masters de Indian Wells e Miami, em piso rápido, Nadal faturou seu primeiro título do ano em Montecarlo e consolidou seu favoritismo para esta temporada de saibro na Europa. O número 1 do mundo é o principal candidato aos troféus dos Masters de Madrid e Roma, ambos em maio.

Já Ferrer, outro especialista em saibro, acumulou seu segundo vice-campeonato em Masters. No ano passado, foi derrotado justamente por Nadal na decisão em Roma. Atual número seis do ranking da ATP, Ferrer soma os títulos de Auckland e Acapulco neste ano.

Neste domingo, Ferrer valorizou a vitória do compatriota ao fazer um duelo equilibrado até o game final da partida. Exibindo grande preparo físico, ele protagonizou longas trocas de bola com Nadal durante todo o jogo e chegou a obter uma quebra de saque em cada set. O número 1, porém, foi mais regular. Faturou duas quebras em cada parcial e confirmou a vitória, após 2h16min.