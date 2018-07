Rafael Nadal derrota Roger Federer e se sagra campeão em Madri

O espanhol Rafael Nadal devolveu a derrota sofrida no ano passado e conquistou o Masters 1000 de Madri, neste domingo, ao superar o rival Roger Federer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), na decisão. Com o título, Nadal quebrou o recorde do americano Andre Agassi, já aposentado, e se tornou o maior vencedor de torneios Masters 1000, com 18 troféus.

O espanhol, que garantiu o retorno ao posto de número dois do mundo, faturou seu segundo título em Madri (também venceu em 2005) e conseguiu ainda o feito inédito de ser campeão dos três Masters disputados no saibro em uma mesma temporada - Montecarlo, Roma, além de Madri - com uma série de 17 vitórias consecutivas no seu piso preferido.

No confronto direto contra o número 1 do mundo, Nadal registrou sua 11.ª vitória em 17 finais disputadas contra Federer. No duelo geral, o espanhol soma 14 triunfos, em 21 jogos.

Já o suíço, campeão em Madri em 2006 e 2009, perdeu a chance de se garantir na liderança do ranking por 286 semanas, igualando o recorde do americano Pete Sampras. Agora, Federer precisará chegar à semifinal em Roland Garros para alcançar a marca do americano. Se cair antes, precisará torcer para que Nadal não fique com o título.

Federer e Nadal fizeram um grande jogo neste domingo, como era esperado. Apesar da derrota sem levar sets, o suíço mostrou um bom tênis no saibro e teve boas chances para levar a disputa para o terceiro set.

O número 1 começou bem e mostrou firmeza no primeiro game, sem dar qualquer chance ao rival. Nadal teve mais dificuldade, mas conseguiu surpreender o suíço ao faturar a primeira quebra da partida logo no terceiro game da partida.

Mas Federer se recuperou rapidamente e devolveu a quebra em seguida. O jogo ficou mais equilibrado, inclusive no número de erros. E, depois de seguidas chances, o espanhol voltou a quebrar o saque do suíço. Na sequência, sofreu para garantir o seu game de saque, mas conseguiu vencer e fechar o set.

Nadal manteve o embalo no início da segunda parcial e quebrou o saque do adversário logo no primeiro game. Federer novamente reagiu em seguida e devolveu a quebra, empatando em 1 a 1.

Depois do susto, o suíço mudou a estratégia de jogo e passou a apostar nas deixadas curtas, perto da rede, além de seguir mostrando força nas cruzadas. Nadal, por sua vez, cometia menos erros e surpreendia o rival ao recuperar bolas praticamente perdidas.

Assim, o espanhol voltou a se impor no jogo e faturou sua segunda quebra no set, no sétimo game. Federer não se abateu e deixou a partida novamente em equilíbrio, devolvendo a quebra. Melhor no segundo set, o suíço não aproveitou suas chances e viu a parcial ser decidida no tie break. Ele começou em vantagem nos pontos decisivos, mas Nadal reagiu e levou a melhor, fechando a partida após 2h10min.