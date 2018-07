Rafael Nadal descarta ficar fora de torneios por causa de lesão nas costas

MADRI - O espanhol Rafael Nadal não espera ficar fora dos torneios que programou para disputar nas próximas semanas, incluindo o Rio Open, apesar da lesão nas costas que afetou o seu desempenho na decisão do Aberto da Austrália, em Melbourne, disputada no último domingo.

Em um comunicado oficial, o número 1 do mundo revelou que passará por novo exame médico na próxima segunda-feira. Esta nova avaliação servirá para verificar como está se recuperando Nadal, que teve as costas examinadas por médicos em Barcelona logo após o seu retorno da Austrália.

No último domingo, com dores nas costas, Nadal acabou sendo derrotado pelo suíço Stanilas Wawrinka por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 3/6 e 6/3, na decisão do Aberto da Austrália. Assim, teve que se contentar com o vice-campeonato do primeiro Grand Slam da temporada.

Os médicos prescreveram medicamentos anti-inflamatórios e fisioterapia para acelerar a recuperação. Tudo isso com o objetivo de permitir que Nadal cumpra o calendário das próximas semanas, que inclui o Torneio de Buenos Aires (a partir do dia 10 de fevereiro), o Rio Open (a partir do dia 17) e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami (a partir dos dias 6 e 19 de março, respectivamente).