Rafael Nadal desiste da disputa do Torneio de Buenos Aires de Tênis

MADRI - O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que não vai mais disputar o Torneio de Buenos Aires, que acontece na semana que vem, na Argentina. Sem poder treinar desde a final do Aberto da Austrália, por problemas físicos, ele deve voltar às quadras no Rio Open, que acontece a partir do dia 17 de fevereiro, no Brasil.

Na final do Aberto da Austrália, realizada no dia 26 de janeiro em Melbourne, Nadal sofreu com dores nas costas durante a derrota para o suíço Stanilas Wawrinka. Desde então, ficou afastado dos treinos para poder se recuperar. Nesta quinta-feira, quando planejava retomar a rotina de trabalho, ele ficou debilitado por causa de um vírus estomacal. Assim, acabou optando por não jogar em Buenos Aires.

"Estando a três dias do início do torneio e sem ter treinado um dia sequer em quadra desde o Aberto da Austrália, é impossível realizar uma preparação adequada para uma competição tão importante quanto Buenos Aires", afirmou o número 1 do mundo, ao justificar sua desistência. "Lamento ter que tomar essa triste decisão", completou.

Seria a segunda participação do espanhol no Torneio de Buenos Aires, depois de ter sido eliminado nas quartas de final da edição de 2005. Agora, portanto, ele deve se concentrar na disputa do Rio Open, competição de nível ATP 500, que estreia neste ano no calendário do tênis mundial.