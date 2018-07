Rafael Nadal desiste de entrar em quadra pelo Masters 1000 de Paris

Rafael Nadal anunciou nesta sexta-feira que não vai disputar o Masters 1000 de Paris, na próxima semana. De acordo com os organizadores do torneio, o espanhol alegou "razões pessoais" para ficar fora do torneio, um dos poucos que ainda não conquistou no circuito profissional.

Apesar da alegação, é possível que Nadal tenha descartado a competição francesa para se submeter a uma operação para extração do apêndice. O tenista vem recebendo tratamento para dores no local desde o Masters de Xangai, no início do mês. Na ocasião, Nadal informou que adiaria a cirurgia para não atrapalhar seu calendário neste fim de temporada.

A ausência em Paris abre espaço para especulações sobre sua participação no ATP Finals, que reunirá os oito melhores do ano em Londres, no fim de novembro. Nadal não indicou que ficará de fora da competição. E não comentou seu futuro no ATP 500 da Basileia, que disputa nesta semana, na Suíça.

Nadal não será a única baixa na França. Campeão do US Open, o croata Marin Cilic desistiu do torneio por conta de dores no braço direito. E o letão Ernests Gulbis ficará de fora devido a um problema no ombro direito. O trio será substituído pelo espanhol Pablo Andújar, pelo polonês Jerzy Janowicz e pelo canadense Vasek Pospisil.