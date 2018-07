Rafael Nadal desiste de jogar em Abu Dabi e só voltará às quadras em 2013

MADRI - Uma das principais estrelas confirmadas no Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição que será realizado em Abu Dabi a partir desta quinta-feira, Rafael Nadal anunciou nesta terça, apenas três dias antes de sua estreia na competição, que não poderá participar do evento realizado nos Emirados Árabes.

Por meio de um comunicado publicado em sua página no Facebook, o atual quarto colocado do ranking da ATP deu uma péssima notícia aos organizadores do torneio de exibição. "Lamento muito não poder competir este ano em Abu Dabi. Tudo estava preparado e tenho muita vontade de retornar a este torneio, mas os médicos me proibiram de competir por causa de uma infecção estomacal que me trouxe febre", revelou.

Afastado desde junho das competições do circuito profissional por causa de uma lesão no joelho, Nadal faria em Abu Dabi o seu retorno às quadras no torneio que já lhe serviria de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no próximo dia 14 de janeiro, em Melbourne.

O espanhol estrearia nesta sexta-feira em Abu Dabi diante do vencedor do confronto entre o britânico Andy Murray e o sérvio Janko Tipsarevic, que jogarão nesta quinta-feira no primeiro dia de disputas do torneio de exibição. Entretanto, o inesperado problema estomacal acabou adiando o seu retorno às quadras para 2013.

"Em Abu Dabi sempre me trataram muito bem e essa é a primeira vez não posso competir neste torneio. Minha recuperação está indo bem, meu joelhos se encontram cada vez melhores e, como digo, tenho muita vontade de voltar às competições. Sinto por meus fãs nos Emirados Árabes e em todo mundo. Espero poder estar lá no ano que vem", completou Nadal.

O último jogo do espanhol no circuito profissional da ATP aconteceu no dia 28 de junho, quando foi surpreendido pelo checo Lukas Rosol já na segunda rodada de Wimbledon, em derrota determinante para que ele se afastasse das quadras para se recuperar da lesão no joelho que já vinha o incomodando há algum tempo.