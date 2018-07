Rafael Nadal diz ser ainda 'muito cedo' para enfrentar Roger Federer

INDIAN WELLS - Dois dos maiores tenistas da atualidade têm um encontro marcado a partir das 0h desta sexta-feira. Rafael Nadal e Roger Federer se enfrentam pela quartas de final do aberto de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O espanhol está mais surpreso do que o suíço. Nadal voltou a jogar em fevereiro após ficar afastado do circuito profissional por sete meses, quando se recuperava de uma lesão no joelho esquerdo. "Sempre é um prazer jogar contra Federer. Essa partida chega cedo para mim. Muito cedo para eu ir à quadra com o sentimento de que posso disputar com as mesmas condições dele", disse Nadal.

Pela última rodada o espanhol sofreu para derrotar o letão Ernests Gulbis, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. "Há duas semanas, eu não sabia se conseguiria estar aqui. Então, chegar às quartas de final é um resultado fantástico para mim, e vamos ver agora", declarou.