Rafael Nadal diz sofrer de nervosismo e falta de confiança

Rafael Nadal disse que estava lutando com problemas de nervosismo e auto-confiança após a derrota na terceira rodada do Aberto de Miami diante do compatriota espanhol Fernando Verdasco, no domingo.

"Isto não é questão de tênis. É a questão de estar relaxado suficiente para jogar bem na quadra", disse a repórteres após a derrota em Key Biscayne.

Nadal rejeitou a suposição de que suas lesões passadas estariam o levando a duvidar de seu corpo. "Os problemas físicos estão no passado. Eu estou na competição. Estou jogando por semanas seguidas. Isto não é desculpa", disse o espanhol.

"Uma das coisas mais difíceis já foi consertada, que é o jogo, na minha opinião. Agora preciso consertar meus nervos, o auto-controle na quadra. Isto é outro problema", completou.

Com a temporada em quadra de saibro, superfície preferida de Nadal, se aproximando, ele disse que a oportunidade vai servir para voltar à forma, mas disse que não será possível caso não consiga resolver os problemas psicológicos.

"Os próximos torneios são historicamente bons para meu jogo, bons torneios para minha confiança", disse o tenista.