Rafael Nadal e Caroline Wozniacki são eleitos os melhores pela ITF

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que o espanhol Rafael Nadal e a dinamarquesa Caroline Wozniacki foram eleitos pela entidade os "campeões do mundo" desta temporada.

Líder disparado do ranking mundial da ATP, Nadal recebe a honraria pela segunda vez, enquanto Wozniacki, que lidera a listagem de tenistas da WTA, se tornou a primeira dinamarquesa a ganhar o prêmio da ITF.

O espanhol acabou sendo coroado pela entidade depois de ter conquistado os títulos do Aberto da França, de Wimbledon e US Open, três dos quatro Grand Slams do ano, enquanto a tenista da Dinamarca foi reconhecida pelos seis títulos que obteve na temporada e por sua caminhada para reconquistar o topo do ranking feminino.

"É uma honra ser eleito campeão do mundo pela ITF pela segunda vez. Depois de um ano difícil em 2009, é uma sensação incrível recuperar o topo do ranking e finalmente ganhar o US Open (vencido pela primeira vez pelo tenista em 2010). Meu objetivo durante todo o tempo é continuar melhorando e ser um jogador melhor do que eu fui no ano anterior", ressaltou Nadal, em declaração reproduzida pelo site oficial da ITF.

Já Wozniacki destacou o orgulho por ter sido eleita a melhor do ano. "Que honra ser eleita a campeão do mundo da ITF. Estar na lista ao lado de todos os ex-campeões da ITF é algo de que eu realmente me orgulho. Eu tive um grande ano em 2010 e estou treinando duro para ter um ano ainda melhor em 2011. Eu já estou ansiosa para a cerimônia (de premiação da ITF) em Paris", festejou a dinamarquesa.

Além de Nadal e Wozniacki, os norte-americanos Bob and Mike Bryan foram eleitos pela ITF a melhor dupla do ano no mundo pela sétima vez, enquanto a argentina Gisela Dulko e a italiana Flavia Pennetta se tornaram campeãs mundiais de duplas da entidade, fato até então inédito em suas carreiras.

A entrega dos prêmios da ITF será feita apenas no dia 31 de maio, durante a disputa da edição de 2011 de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano.