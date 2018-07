Rafael Nadal é convocado para jogar Copa Davis pela Espanha

O capitão Albert Costa convocou nesta quinta-feira a equipe espanhola para o confronto com a Bélgica, válido pela primeira rodada da Copa Davis, e chamou Rafael Nadal. Assim, o líder do ranking da ATP vai participar do início da tentativa da Espanha de faturar o seu quinto título da Davis.

O confronto, que será disputado em cinco jogos, marcará o retorno de Nadal às quadras desde a derrota nas quartas de final da do Aberto da Austrália para o compatriota David Ferrer, que também foi convocado. Fernando Verdasco e Feliciano Lopez foram os outros jogadores chamados.

Nadal sofreu uma lesão muscular na perna direita no Aberto da Austrália, que atrapalhou a tentativa de conquistar seguidamente quatro torneios do Grand Slam. O número 1 do mundo vai jogar a Copa Davis pela primeira vez desde a conquista do quarto título da Espanha em 2009.

Além da presença de Nadal, os espanhóis contam com o retrospecto favorável contra a Bélgica para passar da primeira fase da Copa Davis, já que venceram dois dos três confrontos já disputados. A série acontecerá na cidade de Charleloi entre os dias 4 e 6 de março.