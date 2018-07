Rafael Nadal e Roger Federer se enfrentam pela 26.ª vez na carreira

LONDRES - Eclipsados pela excelente temporada vivida por Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal encontram-se nesta terça-feira pela 26.ª vez em suas carreiras. Embora, neste ano, o duelo entre o suíço e o espanhol não seja o principal do circuito, a partida marca uma das maiores rivalidades dos últimos tempos.

Basta lembrar da final da Masters Cup de 2010: na mesma Arena O2, Federer conquistou diante de Nadal seu 5.º título do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano. Esta, porém, é a primeira vez que se encontram na fase de grupos.

Número 4 do mundo e o mais velho entre todos os tenistas em Londres, Federer, de 30 anos, chegou embalado à última competição da temporada. Depois de um breve período de descanso, conquistou dois troféus, na Basileia e em Paris.

No primeiro desafio do Grupo B do Masters Cup, Federer derrotou o francês Jo-Wilfried Tsonga, e é apontado como favorito ao 6.º título, especialmente por causa da lesão no ombro que tanto incomoda Djokovic.

Nadal, que não conquistou nenhuma taça após Roland Garros, em junho, e perdeu a primeira posição do ranking da ATP para o rival sérvio, ficou um mês parado. E sua condição para o jogo de hoje é uma incógnita.

Na sua partida de estreia, domingo, contra o americano Mardy Fish, o espanhol sofreu com problemas estomacais e precisou ir ao banheiro no meio do segundo set. Exaurido, Nadal conseguiu vencer por 2 sets a 1 em quase três horas de partida, mas afirmou ter passado por um "calvário".

Além dos problemas físicos, Rafael Nadal também tem histórico desfavorável: nunca conseguiu derrotar Federer em uma quadra coberta. "Ele é melhor do que eu nesta situação, foi o que demonstrou em sua carreira. É uma das melhores para ele e uma das piores para mim."

DJOKOVIC SOFRE, MAS VENCE

A desgastante temporada cobrou seu preço e um Novak Djokovic claramente cansado sofreu para derrotar o checo Thomas Berdych em sua estreia no Grupo A da Masters Cup. O sérvio chegou a estar perdendo por 4 a 0 no primeiro set, mas reagiu para fechar a partida por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (6-3). Djokovic chegou a salvar um match point e, levando a partida para o tie-break, não teve problemas para bater o rival, que sentiu a pressão e abusou dos erros.

Na outra partida da chave, o espanhol David Ferrer comemorou: pela primeira vez conseguiu uma vitória na Arena O2, após três derrotas em 2010. Também, pela primeira vez, derrotou o britânico Andy Murray em piso duro: aproveitando uma lesão do tenista da casa, impôs 6/4 e 7/5 após cinco reveses.

O britânico, por sua vez, vive uma situação complicada. Sua má atuação deve-se a uma lesão na virilha, que revelou estar sentindo desde o Masters de Paris, no início de novembro.

Após perder o primeiro set, Murray pediu atendimento em quadra. Ele anuncia hoje se continua na competição ou se deixa a Masters Cup. "Nem teria jogado se não fosse um torneio como esse ou um Grand Slam."