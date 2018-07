Rafael Nadal é surpreendido por Kohlschreiber e cai na Alemanha

HALLE - O espanhol Rafael Nadal foi surpreendido pelo tenista da casa Philipp Kohlschreiber e caiu nas quartas de final do Torneio de Halle, na Alemanha, disputado em quadras de grama, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Dominado durante boa parte do confronto, o cabeça de chave número 1 caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 25 minutos.

Com problemas para se adaptar à grama, o espanhol sofreu com o saque do adversário - que conseguiu oito aces - e não conseguiu quebrá-lo ao longo da partida. Já Kohlschreiber abusou das subidas à rede e conseguiu duas quebras de serviço para fechar o jogo.

Nadal ainda deu mostras de cansaço, após a conquista de Roland Garros, na última segunda-feira. Esta foi apenas a primeira derrota do número 2 do mundo nas últimas 15 partidas. Melhor para Kohlschreiber, 34.º do ranking, que conseguiu sua primeira vitória sobre o espanhol, após oito confrontos.

Com a vitória, o alemão avançou às semifinais, na qual enfrentará o vencedor do confronto entre o checo Tomas Berdych, cabeça de chave número 3, e o veterano Tommy Haas, de 34 anos, que foi entrou no torneio por convite da organização mas vem surpreendendo.

Na outra partida já encerrada desta sexta-feira, o russo Mikhail Youzhny teve mais trabalho, mas conseguiu a vitória sobre o checo Radek Stepanek por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4. Nas semifinais, Youzhny jogará contra quem avançar do duelo entre Roger Federer e Milos Raonic.