Rafael Nadal espera que Real tenha melhor sorte em Manchester

SÃO PAULO - Rafael Nadal é um apaixonado por esportes - e o seu amor pelo tênis é dividido com o golfe e, também, com o futebol. Seu fanatismo pelo Real Madrid é enorme, e nem o fato de um de seus tios, Miguel Angel, ter jogado pelo Barcelona quando ele era criança, fez com que o tenista 'virasse a casaca'.

O espanhol admite que para o que estiver fazendo para assistir aos jogos do time madrilenho. E, nesta quarta-feira, não foi diferente. Durante o período da tarde, Nadal estacionou diante da televisão da sala dos jogadores com seu assessor de imprensa, Benito Pérez-Barbadillo, e seu técnico e tio, Toni, para ver o duelo entre Real Madrid e Manchester United pelas oitavas de final da Copa dos Campeões.

O jogo fez Nadal até se atrasar para compromissos com um dos patrocinadores do evento. O espanhol só chegou ao hospitality center da Gilletter, no anel superior do Ginásio do Ibirapuera, após o fim do compromisso. E o resultado não deixou o tenista muito satisfeito: 1 a 1 no Santiago Bernabéu, sendo que o time inglês saiu na frente. "Espero que o time tenha melhor sorte do que em Madri", disse Nadal ao Estado, um tanto contrariado com o resultado.