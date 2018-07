Rafael Nadal estreia com vitória nas duplas no Brasil Open

SÃO PAULO - A estreia de Rafael Nadal no Brasil Open, de tênis, teve o desfecho esperado, mas a batalha foi dura até a vitória nas duplas. Ao lado do argentino David Nalbandian, o espanhol superou os compatriotas Pablo Andujar e Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 11/9.

A cada voleio do tenista número 5 do ranking da ATP podiam-se ouvir os gritos entusiasmados do público no Ginásio do Ibirapuera na noite desta terça-feira. Ao longo da partida, as arquibancadas iam se esvaziando por causa do horário que já passava da meia-noite, ainda assim, o apoio continuava irretocável.

Nadal e Nalbandian não tiveram dificuldade para fazer duas quebras e confirmar o primeiro set em 6/3. No entanto, os rivais não se abalaram e deixaram tudo igual, levando a partida para o super tie-break. O rali foi duro e os favoritos acabaram levando a melhor: 11/9.

Classificada, a dupla enfrentará já nesta quarta-feira, não antes das 21 horas, o austríaco Oliver Marach e o argentino Horacio Zeballos. A vaga dos adversários veio com uma vitória sobre o checo Lukas Dlouuhy e o brasileiro André Sá por 2 sets a 0, com direito a um 'pneu' nas parciais de 7/5 e 6/0.

Nadal terá a chance de enfrentar seu último algoz, Zeballos. Ele ficou com o vice-campeonato na chave de simples no Torneio de Viña del Mar, no Chile, em sua volta às quadras depois de sete meses afastado do circuito por causa de uma lesão no joelho esquerdo.