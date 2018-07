Rafael Nadal estreia em Buenos Aires com vitória sobre argentino O espanhol Rafael Nadal, atual número 5 do ranking mundial, iniciou nesta quinta-feira a sua série de competições pela América do Sul com uma fácil vitória pelo Torneio de Buenos Aires. No ATP 250 disputado em quadras de saibro na capital da Argentina, o cabeça de chave número 1 derrotou o local Juan Monaco por 2 sets a 0 - com um duplo 6/4.