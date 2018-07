Rafael Nadal estreia nas duplas nesta terça e eleva patamar do Brasil Open

SÃO PAULO - A participação do espanhol Rafael Nadal no Brasil Open coloca o torneio nível ATP 250 em um patamar mais alto neste ano e atrai as atenções para a disputa que começa nesta segunda, 11, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Depois da derrota para o argentino Horacio Zeballos neste domingo na final do Torneio de Viña del Mar, no Chile, por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 7/6 e 6/4), Nadal tentará conquistar seu segundo título no Brasil Open – o primeiro veio em 2005, ainda na Costa do Sauipe (BA). Sua estreia será na terça, 12, por volta das 20h30, nas duplas ao lado do argentino David Nalbandian, contra os espanhóis Pablo Andujar e Guillermo Garcia-Lopez. Já na chave de simples, Nadal entrará na segunda rodada.

Se confirmar seu favoritismo no saibro, o atual número 5 do ranking da ATP pode aparecer na rota de Thomaz Bellucci na semifinal. Para isso, o brasileiro terá de mostrar força desde a primeira rodada contra um qualifier. “Jogar contra um quali nunca é fácil, ele entra com bastante ritmo e confiança. Mas estou com boa expectativa”, afirma.

O primeiro anfitrião a jogar pela chave principal é Ricardo Mello, que pega o argentino Leonardo Mayer. A competição marca sua despedida do tênis. Hoje serão definidos os últimos classificados. A Bandsports transmite as partidas das 12h e das 17h; a segunda também pode ser vista no SporTV 2.