Rafael Nadal faz treino extra para disputa na grama de Wimbledon

Depois de campanhas decepcionantes em Wimbledon nas duas últimas temporadas, o tenista espanhol Rafael Nadal se concentrou nos treinos na quadra de grama para ter melhor sorte na edição deste ano do torneio, que começa nesta segunda-feira, em Londres, na Inglaterra. "Me sinto melhor do que nos dois últimos anos", avisou o número 1 do mundo.

No ano passado, Nadal perdeu logo na estreia para o belga Steve Darcis. E na temporada anterior, caiu na segunda rodada, diante do checo Lukas Rosol. Assim, rompeu a sua sequência de três finais de Wimbledon, nas quais somou seus dois títulos no torneio e também foi vice-campeão uma vez (derrota para o sérvio Novak Djokovic na decisão de 2011).

"Tenho treinado duro desde que cheguei a Londres, mas do que o normal. Tenho treinado mais horas do que o normal para um torneio. E isso é positivo, porque meu corpo está permitindo fazer isso", contou Nadal, que enfrentará o eslovaco Martin Klizan, atualmente o 57º colocado do ranking, na estreia em Wimbledon. "Estou fazendo as coisas bem."