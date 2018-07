Rafael Nadal ganha de virada e vai às oitavas de final em Londres

Ainda vacilando nas quadras de grama, o tenista espanhol Rafael Nadal somou neste sábado a sua terceira vitória em Wimbledon e avançou para as oitavas de final do torneio disputado em Londres, na Inglaterra. Assim como aconteceu nos dois jogos anteriores, ele perdeu o primeiro set, mas conseguiu a virada sobre o casaque Mikhail Kukushkin, de quem ganhou por 3 a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1, 6/1 e 6/1, em 2 horas e 34 minutos.

Até agora, o roteiro tem sido praticamente o mesmo para Nadal na grama londrina. Diante do eslovaco Martin Klizan e do checo Lukas Rosol, ele também perdeu no primeiro set e se reabilitou rapidamente, vencendo com autoridade. Contra Kukushkin, atualmente em 63º lugar no ranking mundial e sem nenhuma vitória em Wimbledon até a edição deste ano, o espanhol acabou confirmando o favoritismo depois de um começo de jogo vacilante.

Com a chuva deste sábado em Londres, o jogo entre Nadal e Kukushkin precisou ser disputado com o teto fechado na quadra central do All England Club. Depois de passar pelo casaque, contra quem soma agora três vitórias em três confrontos no circuito, o número 1 do mundo espera a definição de seu próximo adversário em Wimbledon, que sairá da partida entre o australiano Nick Kyrgios e o checo Jiri Vesely.