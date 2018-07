Rafael Nadal ganha fácil de italiano em estreia no Torneio da Basileia

Em meio a um tratamento de uma apendicite com antibióticos, o espanhol Rafael Nadal teve uma atuação segura em sua estreia no Torneio da Basileia, um ATP 500 disputado na Suíça, e derrotou com facilidade o italiano Simone Bolelli por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Na próxima rodada, já pelas oitavas de final, o atual número 3 do ranking mundial terá pela frente o francês Pierre-Hugues Herbert, 120.º colocado, que venceu o compatriota Edouard Roger-Vasselin por 2 a 1 - com parciaid de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3).

Há duas semanas, durante o Masters 1000 de Xangai, na China, Nadal anunciou que havia descoberto o problema de saúde e que faria um tratamento com antibióticos para poder operar o apêndice apenas ao final da temporada, logo após o ATP Finals - de 9 a 17 de novembro, em Londres. O temor por novas lesões, decorrentes da medicação, é uma coisa que assusta o tenista, como disse o próprio espanhol.

Mas o que se viu em quadra nesta segunda foi um Rafael Nadal sem medo e confiante em quadra. Ele precisou de pouco mais de um hora para vencer Simone Bolellio e teve um bom aproveitamento em seu primeiro serviço - com 80% dos pontos conquistados em seu primeiro saque. O espanhol ainda fez três aces na partida.

OUTROS JOGOS - Também nesta segunda na Basileia, que tem o suíço Roger Federer como o cabeça de chave número 1, mais duas partidas foram realizadas. O norte-americano Donald Young ganhou do argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, e agora enfrentará o vencedor do duelo entre o canadense Milos Raonic e o compatriota Steve Johnson, que duelarão nesta terça.

Por fim, o belga David Goffin, cabeça de chave número 7, levou a melhor no encontro contra o austríaco Dominic Thiem, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Ele espera o vencedor do jogo entre o suíço Marco Chiudinelli e o croata Ivan Dodig.