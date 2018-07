Rafael Nadal ganha fácil e avança no Torneio de Barcelona

Sem sustos, o tenista espanhol Rafael Nadal garantiu nesta quinta-feira a sua vaga nas quartas de final do Torneio de Barcelona, na Espanha. Ele precisou de 1 hora e 23 minutos para ganhar do colombiano Santiago Giraldo, que tinha sido algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada. O placar do jogo foi 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Número 1 do mundo, Nadal busca o seu sexto título em Barcelona. E entra em quadra novamente como favorito nas quartas de final, quando enfrentará o francês Gael Monfils, que também se classificou nesta quinta-feira, ao vencer o compatriota Richard Gasquet por 6/4 e 7/6 (9/7). No histórico do confronto, o espanhol já ganhou sete dos oito jogos entre eles.

Além de Rafael Nadal x Gael Monfils, outro confronto das quartas de final do torneio já foi definido nesta quinta-feira. Será entre o espanhol David Ferrer e o austríaco Jurgen Melzer. O primeiro eliminou o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), enquanto o segundo derrotou o espanhol Albert Montañes por 2 a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/2.