Rafael Nadal ganha outra e vai à semifinal do Torneio de Viña del Mar

VIÑA DEL MAR - Depois de ficar oito meses parado, por causa das dores nos joelhos, o espanhol Rafael Nadal vem mostrando um bom ritmo em seu retorno ao tênis. Nesta sexta-feira, ele conseguiu mais uma vitória e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Viña del Mar, no Chile.

Número 5 do mundo, Nadal escolheu a competição chilena para fazer seu retorno às quadras. Apesar da desconfiança por causa do problema nos joelhos, ele já emplacou uma boa sequência de vitórias em Viña del Mar, pois também está na disputa da chave de duplas no torneio.

Assim, Nadal tem jogado diariamente desde terça-feira, quando começou com vitória nas duplas, ao lado do argentino Juan Monaco. Na quarta, estreou na simples derrotando o argentino Federico Delbonis. E na quinta, ganhou outra jogando com o seu parceiro da Argentina.

Nesta sexta-feira, Nadal enfrentou o também espanhol Daniel Gimeno-Traver pelas quartas de final e precisou de 1 hora e 24 minutos para ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Assim, volta a jogar neste sábado, já pela semifinal, contra rival ainda indefinido.

O próximo adversário de Nadal sairá do jogo entre o francês Jeremy Chardy e o italiano Paolo Lorenzi. Antes disso, porém, o espanhol ainda volta a jogar na noite desta sexta-feira, pelas semifinais das duplas, contra os argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer.

A outra semifinal do torneio de simples já está definida em Viña del Mar. Será entre dois argentinos. Carlos Berlocq avançou após a desistência do francês Guillaume Rufin, enquanto Horacio Zeballos ganhou do espanhol Albert Ramos por 2 a 1, com 6/1, 5/7 e 7/6 (8/6).